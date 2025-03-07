Стало известно, как вейпинг влияет на отказ от курения

Учёные из Школы общественного здравоохранения и науки о долголетии человека имени Герберта Вертхайма и Центра онкологии Мурса при Калифорнийском университете в Сан-Диего недавно обнаружили: курение электронных сигарет связано с сокращением случаев отказа от табака. Другими словами, вейпы не помогают бросить курить.

Результаты нового исследования были опубликованы в журнале JAMA. Они опровергают заблуждение о том, что электронные сигареты помогают людям бросить курить.

В ходе новой работы эксперты проанализировали данные более 6000 курильщиков США из Population Assessment of Tobacco and Health Study. Это общенациональная выборка курильщиков сигарет в США. Также они учитывали 943 человека, которые пользовались вейпами.

Оказалось, что у курильщиков, которые каждый день парили, показатель отказа от курения был на 4,1% ниже. Также он был на 5,3% ниже у тех, кто курил электронные сигареты, но не ежедневно.

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