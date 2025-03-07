Ученые выделили ген, повышающий риск ожирения

Исследователи из Кембриджского университета (Великобритании) обнаружили несколько генов, связанных с ожирением у собак (изучались лабрадоры-ретриверы), и показали, что эти же гены также коррелируют с высоким риском этой болезни у людей. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

Обнаружено, что около 40-60% домашних собак имеют излишний вес или страдают ожирением, что может привести к широкому спектру проблем со здоровьем. Как и у людей, у собак на склонность к ожирению влияет не один ген, а совокупность нескольких вариантов.

Главным открытием стал ген DENND1B — он оказался наиболее сильно связанным с ожирением у лабрадоров. Собаки с генетическим вариантом DENND1B имели приблизительно на 8% больше жировой ткани, чем те, у кого этого варианта нет. У людей тоже есть этот ген, и он приносит нам те же риски. Ген DENND1B напрямую влияет на лептино-меланокортиновый сигнальный путь в мозге, отвечающий за регуляцию энергетического баланса в организме.

Кроме того, были найдены еще четыре гена, также имеющих отношение к ожирению у собак и аналогично определяемых учеловека, но их влияние слабее, чем у DENND1B.

«Эти гены не являются очевидными мишенями для лекарств от ожирения, так как еще регулируют другие биологические процессы, которые нельзя нарушать. Но результаты подчеркивают, насколько важны мозговые пути в контроле аппетита и массы тела», — комментирует Алис Макклеллан, один из авторов исследования.

Авторы обнаружили, что собаки с высоким генетическим риском ожирения более заинтересованы в пище. Они часто досаждают владельцам просьбами о еде и не отличаются привередливостью. Также выяснилось, что владельцы, строго контролирующие рацион и физическую активность своих питомцев, могли предотвратить их ожирение, даже если собаки находились в группе повышенного генетического риска. Аналогично, люди с высоким генетическим риском ожирения не обязательно станут тучными, если будут придерживаться строгого режима питания и физических упражнений, но они более склонны к набору веса.

Собаки — хорошая модель для изучения ожирения у людей: они подвергаются тем же факторам окружающей среды, что и люди, а из-за высокой степени генетического сходства между особями одной породы, их гены легче связать с заболеванием.