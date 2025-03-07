Ученые придумали, как заставить жир в теле человека сжигать лишние калории

Ученые Научно-технологического университета «Сириус» запатентовали новый способ борьбы с ожирением. Он предполагает доставку специального гена в жировые клетки, который заставляет их сжигать калории, рассказали «Газете.Ru» в университете «Сириус».

Ген PRDM16 играет ключевую роль в процессе превращения обычных жировых клеток (белого жира) в более активные бежевые. Эти клетки обладают уникальной способностью выделять тепло за счет сжигания накопленных жиров, что значительно увеличивает энергозатраты организма.

Для доставки гена биотехнологи использовали аденоассоциированный вирус. Такие вирусы безопасны: они не вызывают болезней и не встраиваются в ДНК клеток. Вирус доставляет ген PRDM16 прямо в жировые клетки. Добравшись до них, этот ген «включает» производство белка, отвечающего за сжигание жира. Благодаря этому, организм начинает тратить больше энергии даже без физических нагрузок.

Исследователи протестировали новую технологию на мышах с мутацией, которая вызывает развитие ожирения и диабета 2-го типа. После того как ученые ввели животным специальный инструмент доставки гена PRDM16, их вес начал заметно снижаться.