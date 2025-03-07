Ученые рассказали, какие масла снижают риск смерти от рака

Ученые из Медицинского центра Бригама пришли к выводу, что употребление соевого, рапсового и оливкового масел может снизить риск летального исхода от рака и сердечно-сосудистых заболеваний, в то время как сливочное масло, наоборот, увеличивает этот риск.

© Вечерняя Москва

В ходе исследования ученые наблюдали за состоянием здоровья 200 тысяч взрослых добровольцев на протяжении 30 лет, уделяя особое внимание их рациону и потреблению различных видов масел как растительного, так и животного происхождения.

Анализ данных показал, что у участников, которые употребляли наибольшее количество сливочного масла, риск преждевременной смерти оказался на 15 процентов выше по сравнению с теми, кто потреблял его меньше. В то же время, растительные масла снижали вероятность раннего ухода из жизни на 16 процентов. Соевое, рапсовое и оливковое масла продемонстрировали особенно положительное влияние на сердечно-сосудистую систему.

Кроме того, исследователи отметили, что замена 10 граммов сливочного масла в день на эквивалентное количество растительных масел снижала риск летального исхода от рака и общую смертность на 17 процентов. Ученые предположили, что такой эффект может быть связан с более низким содержанием насыщенных жиров в растительных маслах.

Избыточное потребление насыщенных жиров может негативно сказываться на здоровье, и их связывают с развитием сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и другими патологиями. Результаты исследования были опубликованы в журнале JAMA Internal Medicine.

Отсутствие физической активности зачастую становится виновником лишних килограммов, однако этот вопрос следует рассматривать с нескольких сторон. Психотерапевт Ирина Крашкина объяснила, что в стрессовых ситуациях некоторые люди склонны переедать или выбирать более калорийную пищу.