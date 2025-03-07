Стало известно, у каких мужчин повышен риск развития рака

Ученые из Тартуского университета установили, что у мужчин с бесплодием генетическая предрасположенность к развитию рака выше, чем у фертильных. Результаты исследования опубликованы в Human Reproduction Open (HRO).

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По словам ученых, каждый десятый мужчина страдает от субфертильности или бесплодия, что является независимым фактором риска нескольких хронических заболеваний. По словам Ану Валкны, младшего научного сотрудника кафедры генетики человека в Тартуском университете, предыдущие исследования показали, что у мужчин с низким количеством сперматозоидов повышен риск развития рака в течение жизни.

Чтобы подтвердить возможную генетическую предрасположенность к раку при нарушениях мужской фертильности, ученые провели исследование с участием 500 мужчин. У испытуемых взяли образцы биологического материала для оценки активности 150 генов, связанных с онкологическими заболеваниями. Результаты показали, что у бесплодных мужчин в геноме встречалось почти в пять раз больше генетических вариантов, связанных с «наследственным» раком.

Исследователи подсчитали, что каждый 15-й мужчина с бесплодием имеет генетическую предрасположенность к раку, в то время как среди фертильных мужчин аналогичному риску подвержен один из 64. Ученые также обнаружили, что к моменту проведения исследования у нескольких пациентов уже был диагностирован рак, а у некоторых это заболевание значилось в семейной истории болезни.