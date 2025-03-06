Найдена причина «тумана в голове» после COVID-19

Ученые из Кембриджского университета установили, что при заражении коронавирусной инфекцией организм удаляет железо из кровотока, что может приводить к усталости, апатии, головной боли и ощущению «тумана в голове». Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Immunology (NatIm).

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Слабость, одышка, мышечные боли, а также проблемы с памятью и концентрацией развиваются примерно у трети людей, перенесших COVID-19. По данным на март 2023 года, только в Великобритании было зарегистрировано 1,9 миллиона случаев так называемого «затяжного коронавируса».

Чтобы определить причины долгосрочного ухудшения состояния здоровья, ученые из Кембриджского университета привлекли к исследованию группу людей с положительным результатом теста на COVID-19. В нее вошли как бессимптомные сотрудники здравоохранения, так и пациенты с тяжелыми проявлениями заболевания.

В течение года участники сдавали образцы крови, что позволяло отслеживать изменения в организме. Ученые обнаружили, что продолжающееся воспаление и низкий уровень железа в крови, ведущие к анемии и нарушению производства эритроцитов, могут проявляться уже через две недели после заражения COVID-19 у людей с длительным течением болезни.

Профессор Хэл Дрейксмит, соавтор исследования, пояснил, что нарушение регуляции железа является естественной реакцией организма на инфекцию. Именно это может вызывать ухудшение самочувствия.