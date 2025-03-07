Названа неожиданная польза прогулок по лесу

Исследователи из Государственной медицинской школы в Вустере выяснили, что погружение в дикую природу и прогулки в лесу могут облегчить симптомы посттравматического стрессового расстройства. Работа опубликована в журнале Human-Animal Interactions (HAI).

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Ученые наблюдали за 19 ветеранами войны из США с ПТСР или его симптомами. Участники гуляли в лесу, ухаживали за животными в центре реабилитации, наблюдали за птицами и посещали заповедники. Эти активности снизили тревожность и улучшили психологическое состояние ветеранов.

После почти четырех месяцев эксперимента им также подарили кормушки для птиц, чтобы они могли поддерживать связь с природой и после завершения исследования.

Результаты показали, что наибольший эффект на эмоциональное состояние оказало прямое взаимодействие с дикими животными. Например, ветераны отмечали особую связь, когда животные сами выбирали контакт с ними.

«Потому что животные… у них своя воля. Они думают и действуют по-своему. Если они тебя выбирают, это чувство настоящей связи с природой», — отметил один из участников.

Некоторые даже находили сходство между собой и животными. Одна женщина, кормя детеныша белки, пошутила, что он, возможно, ее родственник.

Доктор Донна Перри, ведущий исследователь, отметила, что такие программы способствуют не только психологическому восстановлению людей, но и повышают осведомленность о защите окружающей среды.

«Ветераны, столкнувшиеся с потерями и страданиями, могут находить исцеление, помогая животным, которые тоже пережили трудности», — объяснила она.

Ученые планируют продолжить исследования с большим числом участников, чтобы глубже изучить механизмы взаимодействия человека и животных и возможные методы терапии с участием дикой природы.