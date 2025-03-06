В организме человека открыли новый иммунный механизм

Израильские ученые открыли ранее неизвестный иммунный механизм в человеческом организме. Это достижение может помочь решить растущую проблему супербактерий устойчивых к лекарственным средствам патогенов. Исследование показало, что часть клеточного комплекса, перерабатывающего белки, также способна вырабатывать химические вещества, убивающие бактерии.

Система удаления клеточных отходов, также известная как протеасома, была открыта еще в 1990-е годы. Но ученые до сих пор продолжают анализировать особенности ее функционирования.

Так, израильские ученые отследили активность протеасомы при различных заболеваниях, таких как рак и волчанка. Результаты показали, что продукты распада белков попадают в иммунную систему и оказывают на нее определенное влияние. Многие из этих продуктов соответствовали антимикробным пептидам важным компонентам иммунной системы, действующим как первая линия защиты организма от бактерий, вирусов и паразитов.

Ученые установили, что протеасома вырабатывает эти пептиды в рамках своей обычной деятельности. Ее активность значительно возрастает на фоне бактериальных инфекций. Так, протеасома может определить, когда клетка заражена бактериями. Затем она реагирует, превращая старые белки в оружие, способное проникнуть сквозь внешний слой бактерии и уничтожить ее.

В рамках эксперимента лабораторных мышей заразили пневмонией и сепсисом. Лечение пептидом, полученным из протеасомы, значительно уменьшило количество бактерий у грызунов, снизило повреждения тканей и повысило показатели выживаемости. Результаты лечения были сопоставимы с эффектом от сильных антибиотиков.

Ученые подчеркнули, что ранее новые антибиотики искали в образцах почвы и растений. Но новое исследование показало потенциально полезные соединения вырабатываются внутри нашего организма, сообщает Nature.

Другое исследование показало, что от резистентности к антибиотикам в течение следующих 25 лет может скончаться до 40 миллионов человек. В зоне особого риска пожилые люди. Супербактерии превращают обычные медицинские процедуры в смертельно опасную затею. Проблема становится все более острой с каждым годом.