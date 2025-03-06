Выяснено, как ранняя менопауза связана с риском развития диабета второго типа

Исследователи Медицинского колледжа Корейского университета выяснили, что женщины с ранней или преждевременной менопаузой имеют более высокий риск развития диабета второго типа по сравнению с теми, у кого менопауза наступила позже.

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Известными факторами риска развития диабета 2 типа являются генетика, ожирение, образ жизни. Данное исследование указало на роль специфических для женщин факторов – в частности, возраста менопаузы. Менопауза связана с гормональным сдвигом, влияющим на метаболизм, чувствительность к инсулину, уровень глюкозы. О роли эстрогенов в этих процессах уже известно, в данной работе ученые оценили влияние времени менопаузы на риск развития диабета 2 типа, – рассказывает Medicalxpress.

Были изучены данные 1 125 378 женщин в менопаузе в Южной Корее: анализировались сроки наступления менопаузы и наличие диабета 2 типа. Результаты показали, что женщины, у которых была преждевременная менопауза (до 40 лет), имели более высокий риск развития диабета 2 типа, по сравнению с теми, у кого менопауза наступила в типичном возрасте 50 лет и старше. Причем риск увеличивался по мере уменьшения возраста менопаузы.

Из этих данных следует, что отсутствие эстрогена, который имеет ключевое значение в поддержании чувствительности к инсулину и метаболизме глюкозы, может способствовать повышенному риску.

Женщинам с преждевременной или ранней менопаузой авторы рекомендуют внимательно следить за здоровьем, держать под контролем вес, вести здоровый образ жизни с «правильным» питанием и спортивной активностью.