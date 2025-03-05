Назван неожиданный препарат, замедляющий старение

Ученые из Калифорнийского университета в Санта-Крузе установили, что препарат мифепристон, который в основном используется для прерывания беременности на ранних сроках, увеличивает продолжительность жизни плодовых мушек. Результаты исследования опубликованы в журнале Fly.

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Мифепристон — синтетическое средство, которое блокирует действие гормона прогестерона. Это свойство используется не только для прерывания беременности, но и для лечения болезни Кушинга и некоторых гинекологических видов рака.

Чтобы понять, как мифепристон увеличивает продолжительность жизни дрозофил, исследователи сосредоточились на митофагии. Митофагия — это процесс «очистки» клеток, при котором поврежденные или нефункционирующие митохондрии (энергетические станции клеток) — расщепляются и перерабатываются. Нарушение митофагии связывают со старением и возрастными заболеваниями, а ее усиление, напротив, с увеличением продолжительности жизни.

Исследователи неинвазивно оценили, как проходит процесс митофагии у плодовых мушек под воздействием мифепристона. Они обнаружили, что препарат ускоряет уничтожение дисфункциональных клеток так же эффективно, как и рапамицин — иммунодепрессант, применяемый для предотвращения отторжений органов при трансплантации.

Ученые также обнаружили, что оба препарата продлевали жизнь плодовых мушек только при условии раздельного использования. При совместном они не только не оказывали положительного воздействия, но немного ускоряли старение у насекомых. Это позволило ученым предположить, что оба лекарства действуют по одному и тому же принципу.

По словам исследователей, воспроизвести наблюдаемые у плодовых мушек эффекты можно и на людях. Если дополнительные научные работы подтвердят эту гипотезу, мифепристон может стать относительно доступным и безопасным средством для увеличения жизнеспособности клеток и достижения долголетия.