В России будут выращивать сосуды человека

Росатом открыл в МИФИ лабораторию биопечати, лаборатория займется выращиванием биосовместимых эквивалентов кровеносных сосудов. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.

"В Национальном исследовательском ядерном университете "МИФИ" (НИЯУ МИФИ) состоялось открытие лаборатории регенеративных технологий и тканевой инженерии, созданной при поддержке госкорпорации "Росатом". Лаборатория займется выращиванием биосовместимых эквивалентов кровеносных сосудов из собственных клеток пациентов", - говорится в сообщении.

Биофабрикатор, разработанный учеными Росатома, позволит моделировать процессы выращивания тканей на микроуровне.

В феврале на выставке Форума будущих технологий президенту РФ Владимиру Путину показали кролика, которому за месяц до этого в бедренную артерию был внедрен имплант кровеносного сосуда, выращенный в биофабрикаторе. Как рассказал гендиректор Росатома Алексей Лихачев, в биофабрикаторе можно вырастить сосуд длиной до 10 см.