В России разработали уникальный метод маркировки клеток

Российские ученые разработали уникальный метод маркировки клеток, который позволит наблюдать за их поведением после трансплантации. Новый подход поможет в создании эффективных методов клеточной терапии, например, для лечения ишемической болезни сердца, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.

Исследованием занимаются ученые Саратовского национального исследовательского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского (СГУ) совместно с коллегами из Сколковского института науки и технологий. Работа поддержана грантом Российского научного фонда (РНФ) и программой Clover Сколтеха.

"Разработанный метод открывает новые возможности для изучения взаимодействий между клетками, что критически важно для разработки клеточной терапии. <…> Этот метод может быть особенно полезен для лечения ишемической болезни сердца, при которой необходимо восстанавливать поврежденные ткани. По данным ВОЗ, сердечно-сосудистые заболевания остаются основной причиной смерти во всем мире, поэтому такие исследования имеют глобальное значение", - сообщили в пресс-службе.

Как пояснили в министерстве, после трансплантации клеток нужно понимать, как они ведут себя в организме: куда движутся, как взаимодействуют с другими клетками и приживаются на новом месте. Для этого нужны безопасные и точные методы маркировки, которые не нарушают жизнедеятельность клеток.

Традиционные методы, такие как использование мембранных красителей или генетически модифицированных флуоресцентных белков, имеют свои ограничения. Например, они могут окрашивать не только целевые клетки, а их яркость со временем снижается. В пресс-службе подчеркнули, что новый подход лишен этих недостатков.

Суть метода

Ученые разработали микрокапсулы с красителем - родамином Б, которые могут менять свои оптические свойства под действием лазера. Это позволяет подсвечивать отдельные клетки и наблюдать за их перемещением.

"Эффект фотопереключения заключается в изменении спектра испускания отдельно выбранной частицы после кратковременного лазерного воздействия на нее", - цитируется старший научный сотрудник лаборатории "Дистанционно управляемые системы для тераностики" СГУ Полина Демина.

По информации Минобрнауки, микрокапсулы успешно протестированы на клетках мышц и иммунной системы. Они надежно захватывались клетками и не влияли на их метаболическую активность и подвижность. Это важно, поскольку любые вмешательства в клеточную среду могут исказить результаты исследований, пояснили в ведомстве. Кроме того, микрокапсулы позволили отслеживать не только сами клетки, но и их "дочерние" клетки, что особенно важно для изучения процессов размножения и приживаемости.