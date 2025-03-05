Качество спермы влияет на продолжительность жизни, выяснили ученые

Ученые из Копенгагенской университетской больницы установили, что мужчины с большим количеством подвижных сперматозоидов могут прожить на два-три года дольше, чем те, у кого качество эякулята ниже. Результаты исследования опубликованы в журнале Human Reproduction (HR).

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В ходе работы были проанализированы образцы спермы 78 284 мужчин, полученные в период с 1965 по 2015 год в государственной лаборатории по анализу спермы в Копенгагене. Оценка качества спермы включала определение объема эякулята, концентрации сперматозоидов и доли подвижных сперматозоидов нормальной формы. Полученные данные затем сопоставили с продолжительностью жизни мужчин, наблюдавшихся в учреждении. Общее время наблюдения за участниками составило примерно 50 лет.

Результаты показали, что мужчины, у которых общее количество подвижных сперматозоидов (которые могут двигаться или «плавать») в эякуляте составляло более 120 миллионов, жили на два-три года дольше, чем те, у кого число таких половых клеток ограничивалось пятью миллионами. При этом такие результаты не объяснялись какими-либо заболеваниями, перенесенными мужчинами за время наблюдения, или уровнем их образования.

Ученые предположили, что генетические дефекты половых хромосом (X или Y) могут быть взаимосвязаны с ослаблением иммунной системы. Также на качество спермы и здоровье в целом влияют сопутствующие заболевания, факторы образа жизни и воздействие химических загрязнителей.

Также в процессе ухудшения общего и репродуктивного здоровья может быть задействован процесс, называемый окислительным стрессом. Так называют дисбаланс в организме молекул, называемых свободными радикалами, и антиоксидантов, которые препятствуют окислению. По словам исследователей, свободные радикалы повреждают половые клетки и снижают качество спермы, а окислительный стресс в целом ускоряет процесс старения.