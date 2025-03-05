Ученые нашли способ предотвратить выкидыш

В Сеченовском центре материнства и детства впервые в мире предложили использовать титановую пластину для предотвращения выкидыша, рассказали «Газете.Ru» в университете.

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Одна из частых причин выкидыша — истмико-цервикальная недостаточность шейки матки, соединяющей матку и влагалище. Это состояние, при котором перешеек и шейка матки не способны противостоять внутриматочному давлению и удерживать увеличивающийся плод в полости матки до своевременных родов. У пациенток с этим недугом самопроизвольный выкидыш на сроках беременности 14-21 недель происходит в 20-40% случаев, а преждевременные роды на 22-29 неделе — в 30% случаев.

Обычно истмико-цервикальную недостаточность корректируют, накладывая на шейку матки швы. Но такой способ нельзя назвать стопроцентно результативным и безопасным — нити воздействуют на шейку матки и могут прорезать ее ткани, из-за чего появляются свищи.

Ученые предложили использовать для фиксации шовного материала титановые пластины, которые были разработаны на кафедре акушерства и гинекологии №1 Сеченовского Университета. Шовный материал закрепляют прямоугольными титановыми пластинами размером 2 см на 5 мм с двумя отверстиями по бокам. Имплантаты позволяют распределить нагрузку натяжения шва при завязывании узлов и предотвращают соскальзывание и прорезывание нитью ткани шейки матки.

Их применение позволяет избежать осложнений, связанных с прорезыванием и погружением шовного материала, тем самым снижая риски самопроизвольного выкидыша и преждевременных родов.

В 37 недель беременности нить и титановые пластины снимают. За счет того, что узлы нити располагаются на пластине, снятие шва становится атравматичным и безболезненным. Способ оказался безопасным и эффективным — выкидышей у прооперированных в ходе исследования женщин не было.