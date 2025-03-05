Исследователи выяснили, как алкоголь сказывается на работе мозга

Новое инновационное исследование продемонстрировало: выпивка приводит к более раннему старению мозга и к нарушению гибкости в поведении. Всё это обнаруживается даже у взрослых в возрасте 20−30 лет.

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В рамках нового исследования, опубликованного в журнале Alcohol: Clinical and Experimental Research, эксперты изучили, является ли употребление алкоголя в опасных дозах предиктором старения мозга, а также связано ли оно с негибкостью поведения людей. Для этого учёные из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл проанализировали информацию о 58 добровольцах в возрасте 22−40 лет (35 из них были женщинами). Многие из них начали пить в подростковом возрасте.

© The Iowa Clinic

Исследователи подсчитали разницу между предполагаемым возрастом мозга и фактическим хронологическим возрастом («brain-PAD»). В итоге более высокие баллы за употребление алкоголя предсказывали ускоренное старение мозга. Это объясняет также как минимум часть снижения поведенческой гибкости.

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