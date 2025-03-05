Выяснено, как сигареты влияют на устойчивость бактерий к антибиотикам

Немецкие ученые из Технического университета Дрездена при участии коллег из Китая доказали, что загрязняющие вещества из сигаретного дыма и окурков содействуют распространению устойчивых к антибиотикам бактерий в окружающей среде и попаданию патогенов в организм человека. Исследование опубликовано в научном журнале Environmental Health Perspectives (EHP).

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Различные виды бактерий могут обмениваться генами устойчивости через так называемые плазмиды — небольшие молекулы ДНК, которые бактерии передают друг другу. Это позволяет бактериям, которые ранее поддавались лечению антибиотиками, приобретать устойчивость к этим антибиотикам, делая их более не поддающимися лечению.

Команда установила, что курильщики могут способствовать более быстрому распространению резистентных микробов в своих легких, что приводит к снижению эффективности назначаемых антибиотиков в случае будущих легочных инфекций.

Окурки, колонизированные устойчивыми и патогенными бактериями, могут затем переноситься в реки, другие водоемы или на пляжи, способствуя распространению опасных микробов.

Исследователи призвали к ужесточению мер по утилизации сигаретных окурков, чтобы предотвратить их попадание в водные источники.