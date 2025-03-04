Создан необычный метод защиты от сахарного диабета

Ученые из Медицинской школы Икана при Университете Маунт-Синай создали небольшие молекулы, служащие молекулярным клеем для защиты клеток, производящих инсулин. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications (NatCom).

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При диабете второго типа длительное воздействие высоких уровней глюкозы и жирных кислот (глюколипотоксичность) может в конечном итоге привести к дисфункции бета-клеток. Бета-клетки — это клетки поджелудочной железы, которые вырабатывают гормон инсулин. Именно они отвечают за грамотное «распределение» глюкозы из пищи в организме и не позволяют ей накапливаться в крови.

Важнейшую роль в регулировании метаболизма глюкозы играет белок (фактор транскрипции) ChREBP. Он существует в двух основных изоформах: ChREBPα и ChREBPβ. Взаимодействие формы ChREBPα с белками 14-3-3 в бета-клетках поджелудочной железы необходимо для эффективной регуляции глюкозы.

Учитывая эту особенность, ученые создали особые молекулы, способные удерживать ChREBPα в цитоплазме бета-клеток, не позволяя ему проникать глубже в ядро. Исследователи объяснили, что в условиях глюколипотоксичности ChREBPα попадает в ядро и начинает вырабатывать слишком много ChREBPβ, который приводит к повреждению и даже гибели бета-клеток. Новая разработка служит молекулярным клеем, позволяющим «удерживать» нужные белки на своих местах, тем самым снижая риск нарушений в регуляции инсулина и глюкозы.

По словам ученых, их открытие представляет собой значительный сдвиг в изучении диабета, поскольку факторы транскрипции, такие как ChREBP, долгое время считались «неподдающимися лечению» мишенями. Исследователи также подчеркнули потенциал использования молекулярных «клеев» для модуляции подобных взаимодействий при других заболеваниях.