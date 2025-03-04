Найдено новое природное соединение для борьбы с раком и склерозом

Учные из Университета Огайо обнаружили, что соединение растительного происхождения под названием сульфуретин подавляет фермент, связанный с развитием рассеянного склероза и рака. Результаты исследования опубликованы в Journal of Biological Chemistry (JBC).

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Сульфуретин, флавоноид растительного происхождения, известен своими антиоксидантными свойствами. Это вещество может защищать клетки от воспалений и повреждений, вызванных активными формами кислорода. Новое исследование показало, что сульфуретин также может замедлять развитие некоторых видов рака и заболеваний, при которых повреждается защитная миелиновая оболочка нейронов.

Исследователи выяснили, что сульфуретин подавляет активность фермента гиалуронидазы, который расщепляет гиалуроновую кислоту. Ученые объяснили, что фрагменты гиалуроновой кислоты (ФГК), образующиеся в результате расщепления, препятствуют восстановлению миелина.

ФГК замедляют созревание олигодендроцитов — клеток, вырабатывающих миелин, что может привести к таким опасным проблемам с нервной системой, как рассеянный склероз, инсульт, травмы головного мозга и даже церебральный паралич у недоношенных детей.

Кроме того, гиалуронидаза способствует бесконтрольному размножению раковых клеток, препятствуя их естественной гибели. Сульфуретин, останавливающий этот процесс, может сыграть важную роль в защите от онкологических заболеваний.

Ученые заявили, что следующий этап исследования будет направлен на тестирование сульфуретина на животных для оценки его терапевтического потенциала, эффективности и возможных побочных эффектов.