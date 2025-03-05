Как отказ от телефона на три дня может изменить работу мозга

Исследование: ограничение использования смартфона в течение трех дней может изменить активность мозга
Люди привыкли жить со смартфоном в руке: свечение экрана – то, что человек видит последним перед сном и первым при наступлении утра. Смартфоны настолько стали частью человека, что ученым удалось показать, как ограничение использования гаджета всего на три дня может изменить активность мозга.
Исследование провели Computers in Human Behavior. Были отобраны 25 молодых людей в возрасте от 18 до 30, которые регулярно использовали смартфоны. Им предложили ограничить их использование, за исключением рабочих задач, повседневных дел и общения с семьей и близкими. Перед 72-часовым ограничением добровольцы прошли проверку на наличие каких-либо физических, психологических и социальных проблем, связанных с использованием смартфона и компьютерными играми, а также проверку психического здоровья, – рассказывает medicalxpress.
В течение этих трех дней исследователи проводили психологические тесты и сканировали мозг с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ), чтобы изучить эффекты ограничения использования телефона. Сканирование мозга показало значительные сдвиги активности в областях вознаграждения и влечения мозга, схожие с картиной при наркотической или алкогольной зависимости.
Для оценки настроения, привычки и пристрастия в использовании смартфона, участники заполнили два опросника перед первым сканированием мозга. После трехдневного ограничения использования телефона участник вновь прошли сканирование, в процессе которого им показывали разные наборы изображений: нейтральные сцены (пейзажи и лодки), включенные и выключенные смартфоны. Сканирование показало, что ограничение использования смартфонов приводит к изменениям активности мозга в областях, связанных с дофамином и серотонином — нейромедиаторами, которые регулируют настроение, эмоции, а также зависимости.
По словам авторов, ограничение использования смартфонов может в определенном роде напоминать отказ от веществ, вызывающих привыкание, или даже тягу к еде – это было заметно как у участников, чрезмерно использующих смартфоны, так и у тех, кто регулярно пользоваться ими.