Как отказ от телефона на три дня может изменить работу мозга

Люди привыкли жить со смартфоном в руке: свечение экрана – то, что человек видит последним перед сном и первым при наступлении утра. Смартфоны настолько стали частью человека, что ученым удалось показать, как ограничение использования гаджета всего на три дня может изменить активность мозга.

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Исследование провели Computers in Human Behavior. Были отобраны 25 молодых людей в возрасте от 18 до 30, которые регулярно использовали смартфоны. Им предложили ограничить их использование, за исключением рабочих задач, повседневных дел и общения с семьей и близкими. Перед 72-часовым ограничением добровольцы прошли проверку на наличие каких-либо физических, психологических и социальных проблем, связанных с использованием смартфона и компьютерными играми, а также проверку психического здоровья, – рассказывает medicalxpress.

В течение этих трех дней исследователи проводили психологические тесты и сканировали мозг с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ), чтобы изучить эффекты ограничения использования телефона. Сканирование мозга показало значительные сдвиги активности в областях вознаграждения и влечения мозга, схожие с картиной при наркотической или алкогольной зависимости.

Для оценки настроения, привычки и пристрастия в использовании смартфона, участники заполнили два опросника перед первым сканированием мозга. После трехдневного ограничения использования телефона участник вновь прошли сканирование, в процессе которого им показывали разные наборы изображений: нейтральные сцены (пейзажи и лодки), включенные и выключенные смартфоны. Сканирование показало, что ограничение использования смартфонов приводит к изменениям активности мозга в областях, связанных с дофамином и серотонином — нейромедиаторами, которые регулируют настроение, эмоции, а также зависимости.

По словам авторов, ограничение использования смартфонов может в определенном роде напоминать отказ от веществ, вызывающих привыкание, или даже тягу к еде – это было заметно как у участников, чрезмерно использующих смартфоны, так и у тех, кто регулярно пользоваться ими.