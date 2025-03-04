В Минздраве разрабатывают более 200 ИИ-решений

Подведомственные учреждения Минздрава разрабатывают более 200 ИИ-решений
Подведомственные учреждения Минздрава России разрабатывают более 200 решений на базе искусственного интеллекта для медицинских профилей. Больше всего решений создается по профилю онкологии, сообщил замминистра здравоохранения Вадим Ваньков.
«Мы видим, что уже более 200 решений сейчас в разной стадии разработки в наших подведомственных учреждениях. Большое количество сформулировано клинических задач», — сказал замминистра в рамках сессии форума "Женщины за здоровое общество".
По его данным, эти клинические решения создаются под клинические задачи и обучаются на специально подготовленных наборах данных, число которых на различных этапах создания в стране превышает 190. Ваньков отметил, что среди профилей оказания медицинской помощи по количеству созданных и планируемых к созданию ИИ-решений на первом месте онкология (29 создаваемых и 18 потенциальных клинических задач для ИИ), затем идут терапия (15 и 9), акушерство и гинекология (19 и 3), радиология и радиотерапия (16 и 3) и эндокринология (16 и 3).
II форум "Женщины за здоровое общество" проходит в Москве с 4 по 5 марта, организаторами выступают Совет Федерации совместно с Фондом Росконгресс. Цель мероприятия - информирование о реализации нацпроектов, а также о трендах и достижениях в сфере здоровьесбережения и социального благополучия граждан. К участию в мероприятии приглашены представители профильных органов власти, научного и делового сообществ, лидеры мнений. Во второй день форума при поддержке экосистемы "Здоровое общество" состоятся профессиональные дискуссии для экспертного сообщества в области здравоохранения. ТАСС выступает информационным партнером форума.