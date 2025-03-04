В Минздраве разрабатывают более 200 ИИ-решений

Подведомственные учреждения Минздрава России разрабатывают более 200 решений на базе искусственного интеллекта для медицинских профилей. Больше всего решений создается по профилю онкологии, сообщил замминистра здравоохранения Вадим Ваньков.

© ТАСС

«Мы видим, что уже более 200 решений сейчас в разной стадии разработки в наших подведомственных учреждениях. Большое количество сформулировано клинических задач», — сказал замминистра в рамках сессии форума "Женщины за здоровое общество".

По его данным, эти клинические решения создаются под клинические задачи и обучаются на специально подготовленных наборах данных, число которых на различных этапах создания в стране превышает 190. Ваньков отметил, что среди профилей оказания медицинской помощи по количеству созданных и планируемых к созданию ИИ-решений на первом месте онкология (29 создаваемых и 18 потенциальных клинических задач для ИИ), затем идут терапия (15 и 9), акушерство и гинекология (19 и 3), радиология и радиотерапия (16 и 3) и эндокринология (16 и 3).

II форум "Женщины за здоровое общество" проходит в Москве с 4 по 5 марта, организаторами выступают Совет Федерации совместно с Фондом Росконгресс. Цель мероприятия - информирование о реализации нацпроектов, а также о трендах и достижениях в сфере здоровьесбережения и социального благополучия граждан. К участию в мероприятии приглашены представители профильных органов власти, научного и делового сообществ, лидеры мнений. Во второй день форума при поддержке экосистемы "Здоровое общество" состоятся профессиональные дискуссии для экспертного сообщества в области здравоохранения. ТАСС выступает информационным партнером форума.