Стало известно, накапливается ли пластик в мозге человека с годами

Ученые говорят о том, что концентрации микропластика и нанопластика в окружающей среде вызывают опасения в связи с его воздействием на человека и последствий для здоровья. Исследование показало, что с годами выявляется тенденция к увеличению микро- и нанопластика в органах человека.

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Результаты нового исследования опубликованы в Nature Medicine. Дополнительные методы исследования, такие как пиролитическая газовая хроматография с масс-спектрометрией, инфракрасная спектроскопия с преобразованием Фурье и электронная микроскопия с энергодисперсионной спектроскопией подтверждают наличие микропластика и нанопластика в почках, печени и мозге человека. В основном это полиэтилен (нанопластиковые осколки или хлопья), с меньшими, но значительными, концентрациями других полимеров.

Ученые обращают внимание, что концентрация пластика в мозге умерших не зависела от возраста, пола, расы, причины смерти. Время смерти было значимым фактором – анализировались временные периоды 2016, 2024 годы. Замечено увеличение концентрации микро- и нанопластика с течением времени как в образцах ткани печени, так и в образцах ткани мозга.

Еще большее накопление микро- и нанопластика наблюдалось в мозге умерших с диагнозом деменция, с заметным отложением частиц в стенках сосудов головного мозга и иммунных клетках.

Эти результаты указывают на необходимость лучшего понимания потенциальных последствий для здоровья отложения пластика в тканях человека, особенно в мозге.