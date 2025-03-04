Какой продукт снижает риск развития инвалидности при рассеянном склерозе

Исследование, опубликованное в Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry, показало: потребление большего количества рыбы связано с замедленным прогрессированием инвалидности при рассеянном склерозе (РС). Об этом эксперты узнали, проанализировав данные 2719 участников из популяционного исследования Epidemiological Investigation of MS и Расширенной шкалы статуса инвалидности (EDSS).

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Учёные обнаружили в рамках нового исследования, что существует связь между более высоким и низким общим потреблением постной и жирной рыбы при постановке диагноза (рассеянного склероза) и сниженным риском 24-недельного подтвержденного ухудшения инвалидности, EDSS3 и EDSS4 (коэффициенты риска: 0,66, 0,55 и 0,57 соответственно). Эти тенденции оставались постоянными даже после учёта факторов образа жизни.

Более выраженный защитный эффект был у пациентов, которые на протяжении всего периода наблюдения постоянно ели рыбу. Вероятно, снижение риска прогрессирования инвалидности при употреблении этого продукта связано с противовоспалительными и нейропротекторными свойствами питательных веществ, которые содержатся в рыбе.

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