У сока черешни нашли новое полезное свойство

Ученые из университетов Хартфордшира и Центрального Ланкашира установили, что употребление 130 мл разбавленного сока черешни Монморанси снижает маркеры воспаления кишечника при легком или умеренном язвенном колите. Результаты исследования опубликованы в журнале Life.

В исследовании приняли участие 35 пациентов в возрасте от 18 до 65 лет с язвенным колитом. Это хроническое рецидивирующее заболевание, характеризующееся воспалением слизистой оболочки толстой кишки. Язвенный колит сопровождается расстройствами пищеварения, болью в животе, проблемами с дефекацией, тошнотой и усталостью. Также возможно возникновение эрозий и язв.

Добровольцы были разделены на две группы. Первая группа два раза в неделю употребляла напиток, приготовленный из 100 мл воды и 30 мл концентрированного сока черешни Монморанси, а вторая — плацебо. Через шесть недель после начала вмешательства исследователи проанализировали образцы кала участников для оценки уровня воспаления.

Оказалось, что потребление напитка на основе сока снизило выраженность маркеров кишечного воспаления у людей с легким или умеренным язвенным колитом на 40%. Участники из первой группы также сообщили об улучшении качества жизни.

Ученые пока не могут с точностью утверждать, чем обусловлен такой полезный эффект. Они предположили, что кислые питательные вещества под названием антоцианы в составе черешни могут оказывать антиоксидантное действие, защищая клетки кишечника от повреждений.