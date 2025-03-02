Почему алкоголь влияет на здоровье людей по-разному

Специалисты из Университета Южной Калифорнии обнаружили три фактора, из-за которых алкоголь сильнее поражает печень. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Clinical Gastroenterology and Hepatology, диабет, высокое артериальное давление и лишний вес могут усугублять негативное влияние алкоголя на печень. Люди с этими заболеваниями чаще сталкиваются с тяжёлыми формами болезней органа.

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Главный автор исследования Брайан Ли пояснил, что общее состояние здоровья играет важную роль в том, насколько алкоголь будет вредить организму.

Мы знаем, что алкоголь токсичен для печени, и все сильно пьющие подвержены риску прогрессирующего заболевания печени.

Кроме того, выяснилось, что диабет, высокое давление и лишний вес способствуют накоплению жира в печени, что ведёт к её воспалению и дальнейшим осложнениям.