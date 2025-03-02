Нейробиологи ответили, от чего зависит риск развития депрессии

Исследование проведенное в Университете Лаваля (Канада), опубликованное в Nature Neuroscience, выявило, что особый белок — каннабиноидный рецептор CB1 — может играть ключевую роль в устойчивости к стрессу. Этот рецептор присутствует не только в нейронах, но и в астроцитах — клетках, соединяющих кровеносные сосуды и нейроны.

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Как стресс влияет на мозг?

Хронический стресс может нарушать гематоэнцефалический барьер (ГЭБ) — систему, контролирующую, какие вещества попадают из крови в мозг. В результате воспалительные молекулы проникают в мозг, что может способствовать тревожности и депрессии.

Профессор Кэролайн Менард и ее команда обнаружили, что у мышей, подвергшихся стрессу, уровень рецепторов CB1 в астроцитах значительно различался:

Более устойчивые к стрессу мыши имели повышенный уровень CB1.

Мыши с депрессивным поведением – пониженный.

«Повышенное количество рецепторов CB1 делает организм более устойчивым к стрессу и помогает поддерживать здоровье сосудов в мозге», — объясняет Менард.

Можно ли повысить устойчивость к стрессу?

Ученые в ходе эксперимента увеличили количество CB1 в астроцитах с помощью вирусного вектора, который воздействовал только на эти клетки. Затем мышей подвергли трехнедельному социальному стрессу: каждый день их ненадолго помещали в клетку с агрессивным самцом или воздействовали на них яркими вспышками света и звуками.

Результат:

Мыши с повышенным уровнем CB1 в астроцитах реже проявляли тревожное и депрессивное поведение.

Аналогичный эффект наблюдался у мышей, которые занимались физической активностью или получали антидепрессанты. Подтверждение на людях

Анализ мозга людей, страдавших депрессией также показал, что уровень CB1 в астроцитах был ниже, чем у здоровых людей или у тех, кто получал антидепрессанты.

«Мы обнаружили, что уровень рецепторов CB1 в астроцитах был ниже у людей с большой депрессией, что подтверждает наши выводы из эксперимента на мышах», — отмечает Менард.

Что это значит?

Исследователи подчеркивают, что стрессоустойчивость можно повысить и создать новые лекарства, воздействующих именно на CB1 в астроцитах.