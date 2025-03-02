Ученые заявили об опасности шумоподавляющих наушников

Эксперты предупреждают, что частое использование наушников с функцией шумоподавления может негативно влиять на слух.

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Исследования показывают, что постоянное ношение наушников с активным шумоподавлением может привести к переутомлению нервной системы, отвечающей за обработку звуков. Это особенно актуально для молодёжи, чей мозг продолжает активно развиваться вплоть до конца подросткового возраста, говорит вице-президент Британской академии аудиологии Клэр Бентон.

В результате молодые люди, использующие такие наушники ежедневно, могут столкнуться с трудностями восприятия звуков в реальной среде.

Тем не менее технология шумоподавления продолжает совершенствоваться. Новые модели, оснащённые функцией «прозрачности», позволяют сохранять возможность восприятия внешних звуков, что помогает поддерживать активность слухового аппарата. Однако специалисты рекомендуют соблюдать осторожность и не злоупотреблять такими устройствами, особенно в условиях высокой звуковой нагрузки, например, на концертах.