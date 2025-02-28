Названо лекарство, способное продлить жизнь

Большое обзорное исследование, обобщившее 50 научных работ, подтвердило, что аминокислота глицин имеет противовоспалительные, нейропротекторные и ноотропные свойства.

Она не только улучшает сон, но и противодействует стрессу, метаболическим заболеваниям. А испытания показали, что глицин еще и продлевает жизнь на 6-33%.

Как влияет глицин на разные системы организма, рассказала врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова.

Длительный прием глицина уменьшает симптомы психических заболеваний и налаживает сон. Люди засыпают быстрее почти в 1,5 раза, сон становится крепче - эффект заметен уже в первую ночь. А в течение дня повышается внимательность, снижается усталость.

Как пишет РГ, снижается систолическое артериальное давление (в частности у людей с метаболическим синдромом), улучшает работу сердца.

У мужчин наблюдается уменьшение симптомов простатита, включая ночную полиурию и императивные позывы к мочеиспусканию.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», врач-диетолог Михаил Гинзбург заявил, что лицам, страдающим варикозом, необходимо отказаться от сладкого и пищи с большим содержанием быстрых углеводов, в том числе от картофеля.