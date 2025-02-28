В России создали макет детского инкубатора с системой рассветов и закатов

Ученые Тамбовского государственного технического университета (ТГТУ) разработали макет первого в России инкубатора для новорожденных с системой рассветов и закатов. Об этом ТАСС сообщил заведующий кафедрой "Биомедицинская техника", руководитель проекта Сергей Фролов.

"В проекте был создан макет инкубатора нового поколения с применением высокоточной системы управления микроклиматом: температурой, влажностью, концентрацией кислорода, освещенностью. <…> Пока за рубежом такое не применяется, да и у нас тоже", - рассказал собеседник агентства, добавив, что патент на такое изобретение в России выделен впервые.

Отмечается, что в основе устройства находится модуль часов реального времени с календарем продолжительности светового дня, что позволяет имитировать циркадные ритмы, то есть циклическое воздействие света с дневной и ночной фазами. Пленка в одном варианте непрозрачна, пропускает свет в другом и имеет промежуточную непрозрачность - в третьем. По словам Фролова, создание инкубатора будет способствовать снижению влияния стрессовых факторов на организм ребенка, что также обеспечит улучшение показателей здоровья младенца.

В пресс-службе ТГТУ добавили, что сейчас в системе мирового здравоохранения не применяются неонатальные инкубаторы с умным остеклением. Даже в самых современных неонатальных инкубаторах используется лишь покрывало для защиты новорожденного от яркого света и обеспечения суточных ритмов дня и ночи.

Сейчас макет требует опытно-конструкторских работ для внедрения в промышленность.

"Проект хорошо принят научным и медицинским сообществами. Для того, чтобы инкубатор можно было выпускать как медицинское изделие, необходимо пройти испытания, доработки конструкции", - подчеркнул руководитель проекта.

Разработка велась благодаря поддержке Российского научного фонда. Роспатент уже назвал проект тамбовских ученых в числе лучших новейших отечественных изобретений в 2024 году.

Об университете

ТГТУ является крупнейшим центром подготовки инженерных кадров для региона. Вуз был создан как институт химического машиностроения и изначально был ориентирован на сотрудничество с предприятиями химической отрасли.