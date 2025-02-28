Ученые подтвердили эффективность нового лекарства против рака

Фармацевтическая компания AstraZeneca представила обнадеживающие результаты исследования своего флагманского препарата камизестрант. Экспериментальное лекарство продемонстрировало эффективность в борьбе с раком молочной железы, значительно улучшив показатели беспрогрессивной выживаемости пациентов.

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Промежуточный анализ показал, что комбинация камизестранта с ингибитором белков, способствующих росту опухоли, успешно достигла главной цели исследования при использовании в качестве первой линии терапии.

«Полученные данные открывают новые перспективы для применения камизестранта, который имеет все шансы стать новым золотым стандартом в лечении», — отметила Сьюзан Гэлбрейт, исполнительный вице-президент AstraZeneca.

Исследование фокусируется на изучении эффективности данной терапевтической комбинации у пациентов с распространенной формой гормонозависимого рака молочной железы. При этом типе заболевания рост опухоли регулируется специфическими белками-рецепторами, что делает разработку целенаправленных методов лечения особенно важной.