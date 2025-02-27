Ученые выяснили, как гены влияют на размер глаз

Международная группа ученых обнаружила, что небольшие сдвиги во времени экспрессии одного гена могут приводить к значительным изменениям в размере глаз. Работа опубликована в журнале BMC Biology.

Экспрессия гена — это процесс превращения информации, закодированной в ДНК, в биологически активный продукт, например, белок.

В ходе исследования команда изучала две близкородственные мухи — Drosophila mauritiana и Drosophila simulans. Ученые обнаружили, что различия в размере их сложных глаз связаны с небольшими изменениями во времени активации гена orthodenticle (otd). У Drosophila mauritiana этот ген включается раньше в процессе формирования глаз, что приводит к увеличению размера омматидий — шестигранных структурных единиц фасеточного глаза. В результате глаза у этого вида крупнее, чем у Drosophila simulans.

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Размер и форма глаз у насекомых значительно различаются, обеспечивая адаптацию к различным условиям среды. Большие омматидии могут увеличивать контрастную чувствительность, улучшая зрение.

«Наше исследование показывает, что небольшие сдвиги во времени экспрессии гена могут влиять на развитие глаз и, возможно, обеспечивать преимущество в восприятии окружающего мира», — объяснил ведущий автор работы профессор Аластер МакГрегор.

Ученые предполагают, что этот механизм может быть универсальным и играть роль в изменении размеров других органов. Теперь команда планирует изучить, могут ли подобные генетические изменения влиять, например, на размеры конечностей или внутренних органов.