Ученые выяснили, как постковидный синдром отражается на легких детей

Исследователи с помощью передовой технологии магнитно-резонансной томографии (МРТ) под названием PREFUL проанализировали данные 54 пациентов в возрасте от 11 до 17 лет, половина из которых страдала от постковидного синдрома. Ученые обнаружили серьезные нарушения кровотока в легких у пациентов с долгим COVID по сравнению со здоровыми людьми. Работа опубликована в журнале Radiology.

Постковидный синдром, или долгий COVID, — это состояние, которое возникает после перенесенной коронавирусной инфекции. При нем сохраняются или появляются новые симптомы, которые могут длиться более 12 недель после выздоровления. К наиболее частым проявлениям относятся усталость, одышка, головные боли, боли в мышцах и суставах, а также нарушения памяти и внимания. Постковидный синдром может возникнуть у любого, независимо от тяжести первоначального заболевания. Этот синдром влияет на различные системы организма, что может привести к снижению качества жизни.

Ученые использовали передовую технологию магнитно-резонансной томографии (МРТ) под названием фазово-разрешенная функциональная легочная МРТ (phase-resolved functional lung, PREFUL), чтобы исследовать состояние легких у детей и подростков с постковидным синдромом. PREFUL МРТ позволяет анализировать вентиляцию легких (движение воздуха в легких) и перфузию (проток крови через легкие). Это делает ее подходящей для детей, поскольку не требует введения вредных веществ и не наносит вреда от радиации.

Исследование включало 54 участника в возрасте от 11 до 17 лет, у половины из них был диагностирован постковидный синдром. Другая половина была здорова. У участников с постковидным синдромом наблюдались значительные снижения кровотока в легких по сравнению с здоровыми участниками. Например, в одном случае у пациента с ПКС перфузия составляла 27 мл/мин на 100 мл легочной ткани, тогда как у контрольного пациента она была 89 мл/мин на 100 мл. Это снижение кровотока может привести к недостаточному поступлению кислорода и питательных веществ в организм.

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Для анализа вентиляции и перфузии медики использовали специальные карты, полученные с помощью PREFUL МРТ. Это изображения, которые помогают понять, как воздух движется в легких и как кровь протекает через них. Вентиляционные карты показывают, как воздух входит и выходит из легких. Перфузионные карты отображают кровоток через легкие. Они показывают, как кровь протекает через мелкие сосуды легких, что важно для доставки кислорода к тканям.

В исследовании также использовались зависимости потока от объема легких для оценки динамики вентиляции. Участники с постковидным синдромом имели более низкие значения этого показателя, что указывало на нарушения в работе легких. Кроме того, тяжесть симптомов усталости у пациентов с ПКС совпадала с изменениями в кровотоке.

Результаты исследования показывают, что даже при нормальных результатах стандартных медицинских тестов у пациентов могут наблюдаться серьезные проблемы со здоровьем.