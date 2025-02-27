Создан спрей, который помогает перенесшим черепно-мозговую травму

Исследователи из США разработали назальный спрей на базе антител к рецепторам CD3, который помогает перенесшим черепно-мозговую травму значительно уменьшить вероятность развития воспалений и массовой гибели нервных клеток. Об этом сообщила пресс-служба Массачусетской больницы общего профиля (MGH).

"Черепно-мозговые травмы являются одной из главных причин смертей и инвалидности в мире, причем связанные с ними воспаления являются одной из главных причин развития неблагоприятных последствий этих повреждений. На настоящий момент времени в арсенале медиков отсутствуют средства, способные предотвратить развитие долгосрочных последствий подобных травм", - пояснил доцент Гарвардской медицинской школы (США) Саеф Иззи, чьи слова приводит пресс-служба MGH.

Ученые уже несколько десятилетий работают над созданием средств, которые могли бы подавлять развитие воспалений в тканях мозга, связанных с их физическим повреждением или нейродегенеративными заболеваниями. Недавно им удалось создать спрей для носа, который значительно замедлил развитие болезни Альгеймера у мышей путем подавления связанного с ней воспаления в тканях мозга.

Данный спрей представляет собой набор из моноклональных антител, способных соединяться с рецептором CD3 на поверхности иммунных клеток нервной системы и подавлять их активность. Это снижает вероятность развития воспаления, способствующего массовой гибели нейронов и ускоряющего развитие нейродегенеративных заболеваний. Схожие процессы, как заметили нейрофизиологи, протекают в мозге и при тяжелых черепно-мозговых травмах.

Руководствуясь этой идеей, американские исследователи проследили за тем, как введение данного спрея в носовую полость нескольких мышей, перенесших тяжелую черепно-мозговую травму, влияло на их поведение и реабилитацию. Проведенные учеными опыты показали, что данный препарат примерно на 25% снизил объем пораженной воспалениями области мозга, а также нормализовал работу памяти и рефлексы грызунов.

Эти благотворные изменения были связаны с тем, что антитела способствовали проникновению в ткани мозга особых Т-клеток, вырабатывающих интерлейкин-10. Эта молекула заставляет вспомогательные клетки мозга прекратить выработку сигналов, способствующих развитию воспалений и массовой гибели нейронов. Схожим образом, как надеются медики, антитела к CD3 подействуют и на ткани мозга людей, что позволит использовать спреи на их базе для защиты мозга травмированных спортсменов или жертв ДТП.