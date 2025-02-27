Стало известно, какой сахар повышает риск развития рака желудка

Ученые из Университета Сан-Паулу (Бразилия) установили, что добавленные сахара могут повышать риск развития аденокарциномы желудка на 7–12%. Результаты исследования опубликованы в журнале BMC Medicine.

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В исследовании принял участие 1751 человек из регионов Бразилии, отличающихся высоким уровнем заболеваемости аденокарциномой желудка. Это вид рака развивается вследствие внезапной мутации клеток слизистой оболочки, которые начинают очень быстро размножаться.

По словам ученых, на аденокарциному приходится более 90% случаев рака желудка. Этот подтип рака также характеризуется высокой летальностью — 75% пациентов уходят из жизни в течение пяти лет после постановки диагноза.

Исследователи собрали данные о состоянии здоровья и питании добровольцев, после чего начали наблюдение за ними. В рамках научной работы под нездоровым рационом подразумевалось активное потребление переработанного мяса, газированных напитков с высоким содержанием сахара и фастфуда. Здоровый рацион характеризовался большой долей овощей, фруктов и низким содержанием натрия.

Результаты показали, что употребление в пищу продуктов с высоким содержанием углеводов было напрямую связано с повышенным риском развития рака желудка. При этом один из компонентов нездорового рациона — добавленный сахар — увеличивал вероятность появления этого заболевания на 7-21%.

Добавленный сахар — это сахара и сиропы, добавленные в продукты во время обработки или переработки. Он существенно отличается от сахаров, которые естественным образом встречаются в фруктах, ягодах, корнеплодах, овощах, крупах и молоке.

Исследователи напомнили, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует потреблять не более 10% суточной нормы калорий из добавленного сахара. На стандартной диете из двух тысяч калорий можно безопасно съедать 50 граммов сахара в день.