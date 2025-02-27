В мозгу нашли набор связей, отвечающих за интерпретацию скрытых смыслов

Российские и китайские нейрофизиологи выяснили, что ключевую роль в распознавании неоднозначных высказываний и поиске скрытых смыслов играют связи между префронтальной и передней островковой корой, а также три других отдела мозга. Понимание этого позволит создать подходы, помогающие системам ИИ учиться различать искренние эмоции и сарказм, сообщила пресс-служба НИУ ВШЭ.

"Понимание речи - это не просто вопрос интеллекта или памяти. Наш мозг использует сложную систему, которая объединяет язык, социальное мышление и анализ контекста. Полученные результаты могут найти и практическое применение. Возможно, благодаря таким исследованиям ваш голосовой помощник наконец поймет разницу между искренней похвалой и сарказмом", - пояснил научный сотрудник Международной лаборатории социальной нейробиологии НИУ ВШЭ Марио Саито, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Ученые пришли к такому выводу в рамках эксперимента, в ходе которого ученые наблюдали за переменами в активности мозга 29 здоровых добровольцев во время особой игры, чьи участники должны были "прочитать" мысли ведущего и понять, о каком из трех персонажей, выведенных на экран, он говорил. В рамках каждого раунда этой игры у добровольцев была подсказка в виде одного из предметов одежды, которая как могла однозначно указывать на нужного персонажа, так и быть непонятной без других намеков со стороны ведущего.

Во время каждого раунда этой игры ученые наблюдали за сдвигами в активности мозга добровольцев при помощи системы функциональной магнитно-резонансной томографии, позволяющей отслеживать перемены в работе центральной нервной системе в режиме реального времени. Полученные данные исследователи проанализировали при помощи разработанных ими шести компьютерных моделей, что позволило им раскрыть закономерности, связанные с анализом информации и интерпретацией скрытых смыслов.

В частности, ученые обнаружили, что человек быстро понимает смысл фразы и уверен в своем ответе, то в его мозге активны вентромедиальная префронтальная кора, которая помогает принимать решения, и вентральное полосатое тело, связанное с ощущением правильного выбора. При наличии скрытых смыслов активировались три другие области - дорсомедиальная префронтальная кора, передняя островковая кора и нижняя лобная извилина, связанные с обработкой речи и анализом намерений собеседника.

В свою очередь вероятность успешного ответа при анализе сложных и неочевидных фраз ведущего зависела от того, насколько активной была связь между префронтальной и передней островковой корой, а также от общего уровня активности нижней лобной извилины. Понимание этого, как надеются ученые, приблизит нейрофизиологов к раскрытию природы прагматического мышления - способности человека извлекать смысл из контекста, а также даст возможность "привить" это умение системам искусственного интеллекта.