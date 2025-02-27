В России создадут вакцину от дифтерии, столбняка и коклюша

В Прикамье будут производить вакцину от дифтерии, столбняка и коклюша
От заболевания дифтерией, столбняком и коклюшем россиян защитит первая отечественная комбинированная вакцина, производить которую будут в Перми. Препарат призван заместить на российском рынке зарубежные аналоги, доступность которых сейчас сокращается. Для выпуска вакцины на одном из фармацевтических предприятий Прикамья создано производство полного цикла, открыты новые рабочие места.
Важно, что в производстве будут использоваться только отечественные компоненты. Вакцина содержит дифтерийный и столбнячный компоненты в уменьшенном количестве, а также бесклеточный коклюшный компонент. Благодаря этому препарат можно применять для ревакцинации взрослых.
Клинические исследования новой вакцины проводились на базе 10 российских научных центров, в них участвовали 436 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет. Через месяц у большинства участников выработался защитный титр антител к дифтерии, столбняку и коклюшу.