В России создадут вакцину от дифтерии, столбняка и коклюша

От заболевания дифтерией, столбняком и коклюшем россиян защитит первая отечественная комбинированная вакцина, производить которую будут в Перми. Препарат призван заместить на российском рынке зарубежные аналоги, доступность которых сейчас сокращается. Для выпуска вакцины на одном из фармацевтических предприятий Прикамья создано производство полного цикла, открыты новые рабочие места.

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Важно, что в производстве будут использоваться только отечественные компоненты. Вакцина содержит дифтерийный и столбнячный компоненты в уменьшенном количестве, а также бесклеточный коклюшный компонент. Благодаря этому препарат можно применять для ревакцинации взрослых.

Клинические исследования новой вакцины проводились на базе 10 российских научных центров, в них участвовали 436 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет. Через месяц у большинства участников выработался защитный титр антител к дифтерии, столбняку и коклюшу.