В РФ разрабатываются тест-системы на основе механизма защиты от вирусов

Российские ученые разрабатывают тесты для определения инфекционных агентов, в частности тест-системы нового поколения, основанные на применении систем CRISPR-Cas, чьи белки разрезают вирусную ДНК и мешают вирусу строить свои белки. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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«В целях наращивания импортонезависимости продолжаются работы по разработке приборов и реагентов для выявления резистентности микробиологическими методами, отличающимися большой скоростью, которые один анализ выполняют за час. Разрабатываются тест-системы нового поколения, основанные на применении систем CRISPR-Cas», — сказал он в своем приветствии III Российскому конгрессу медицинской микробиологии и инфектологии.

По его словам, в последние годы успешная реализация задач государственной политики в сфере здравоохранении привела к широкому внедрению высоких технологий в клиническую и лабораторную практику. В настоящее время на отечественном рынке представлено большое количество отечественных тест-систем для определения инфекционных агентов.

Система CRISPR-Cas - это механизм, при котором определенные белки разделяют двуцепочечную РНК вируса на маленькие фрагменты, а затем уничтожают и их. В ходе борьбы с вирусом клетка захватывает двухцепочечную РНК вируса и использует ее как наводку на одноцепочечные РНК, чтобы их расщепить и помешать вирусу строить свои белки.