Ученые выяснили, как наркоз влияет на когнитивные функции пациентов

EJA: общая анестезия снижает когнитивные способности. Учёные из Маастрихтского университета в Нидерландах выяснили, что длительное воздействие общей анестезии негативно сказывается на когнитивных способностях людей. Своё исследование они опубликовали в журнале European Journal of Anaesthesiology. Они 12 лет наблюдали за участниками эксперимента и выяснили, на кого долгий наркоз влияет хуже всего.

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Как проводили исследование

Учёные взяли за основу данные более 1800 взрослых людей средним возрастом около 51 года без неврологических или психиатрических заболеваний, которым делали анестезию.

По прошествии 6 и 12 лет участники эксперимента проходили специальные нейропсихологические тесты для оценки когнитивных функций.

Что выяснили

Оказалось, что длительное воздействие анестезии снизило когнитивные способности подопытных — исполнительные функции, избирательное внимание и скорость мышления.

Заметнее всего это повлияло на:

пациентов старшего возраста;

людей с низким уровнем образования;

тех, у кого были сопутствующие заболевания — диабет и гипертензия;

курильщиков.

Что это значит

Поскольку у тех, кто во время операции долго находился под наркозом, в будущем могут снижаться когнитивные функции, им нужно поддерживать когнитивное здоровье, отметили учёные.

Особенно это актуально для пожилых пациентов, которым предстоит хирургическое вмешательство.

Ранее анестезиолог-реаниматолог Умайзат Ханахмедова объяснила, чем наркоз отличается от седации.