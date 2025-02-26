Найден новый способ диагностики и лечения рака желудка

Британские ученые из Бирмингемского университета выявили ключевое взаимодействие между бактерией Helicobacter pylori и другими микроорганизмами на предраковой стадии рака желудка. Результаты открытия могут стать основой для новых методов диагностики и лечения этого заболевания. Исследование опубликовано в научном журнале Helicobacter.

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Рак желудка занимает четвертое место среди причин ухода из жизни от онкологических заболеваний в мире. Хотя H. pylori давно известна как основной фактор риска, лишь у 1% инфицированных развивается рак.

Ученые задались вопросом, почему это происходит, и обнаружили, что другие бактерии могут играть важную роль в прогрессировании заболевания.

Используя современные технологии визуализации, исследователи выяснили, что H. pylori колонизирует желудочные железы, в то время как другие бактерии проникают в более глубокие слои слизистой оболочки желудка при предраковом состоянии, известном как желудочно-кишечная метаплазия. Это открытие указывает на то, что утечка бактерий в ткани желудка может быть ранее неизученным фактором развития рака.