Началась разработка отечественного эндопротеза плечевого сустава

Специалисты Республиканского научно-практического центра (РНПЦ) травматологии и ортопедии в Минске и Национального медицинского исследовательского центра детской травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера Минздрава России запускают проект Союзного государства по разработке отечественного реверсивного эндопротеза плечевого сустава. Проект вырос на базе реализация союзных программы "Спинальные системы". Минский корреспондент "СОЮЗа" оценила его перспективы, увидев уникальные отечественные разработки на уровне, а то и выше мировых аналогов в РНПЦ травматологии и ортопедии.

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Ювелирная технология

Это действительно похоже на чудо. Дети, которым во многих случаях судьба уготовила инвалидное кресло, восстановились, посещают обычный детский сад и школу, даже могут заниматься спортом. Программа "Спинальные системы-1" только в Беларуси позволила вернуть здоровье 66 юным пациентам и еще большему количеству российских детей с тяжелой деформацией позвоночника. Цель первой программы была в том, чтобы, помимо диагностических подходов, создать спинальную систему, ювелирную по размерам с учетом возрастной планки пациентов, рассказал ведущий научный сотрудник лаборатории повреждений и заболеваний позвоночника и спинного мозга РНПЦ травматологии и ортопедии Дмитрий Тесаков:

«Получился корректор деформации - определенный конструктор, который позволяет создать индивидуальную комплектацию под планируемую операцию. В этом уникальность нашей разработки по отношению ко всем мировым и самым передовым аналогам. К слову, отечественную систему изготавливает белорусская фирма "Медбиотех". Раньше при лечении малолетних детишек с тяжелыми нарушениями позвоночника приходилось либо закупать импортные системы, либо дожидаться возраста, при котором можно применять отечественные прежнего образца».

Благодаря созданию собственной разработки удалось оптимизировать затраты на лечение, а также получить результат, сопоставимый с тем, что достигается при применении лучших мировых технологий. Для примера, стоимость металлоконструкции передового мирового производителя в индивидуальной комплектации составляет от 5 до 30 тысяч долларов на одну операцию. Белорусская спинальная система дешевле минимум в три раза, а то и больше в зависимости от конкретной операции.

«Освоить реверсивное эндопротезирование плечевого сустава специалистам помогли союзные программы "Спинальные системы"».

Сегодня белорусские и российские травматологи пошли еще дальше - разработали программу для детей "Спинальные системы-2", концепция которой включает разработку новых методов диагностики, лечения пациентов с нейроортопедической патологией. Как правило, это дети с детским церебральным параличом.

Опираемся на свое

Проект продолжается и выходит на новый уровень развития. В РНПЦ травматологии и ортопедии освоили новую операцию - реверсивное эндопротезирование плечевого сустава. Затем ее планируется внедрить в регионах, областных больницах, рассказал заместитель директора по лечебной работе РНПЦ травматологии и ортопедии Павел Волотовский:

«Реверсивное эндопротезирование - одна из общепризнанных методик, которая позволяет помочь пациентам не только при заболеваниях плечевого сустава, но и при тяжелых переломах проксимального отдела плечевой кости, когда собрать костные отломки и зафиксировать их возможности нет. Сейчас для этих операций используем импортные импланты».

Сегодня в Беларуси, Союзном государстве, странах СНГ нет собственного производства эндопротезов плечевого сустава, а спрос большой. Чтобы не зависеть от импорта, коллектив РНПЦ травматологии и ортопедии вместе с коллегами из Самары при поддержке минздравов Беларуси и России решили запустить проект Союзного государства, посвященный разработке отечественного реверсивного эндопротеза плечевого сустава.

Встань и иди

Кроме тесного сотрудничества с российскими коллегами, специалисты РНПЦ травматологии и ортопедии делятся опытом с медиками из Великобритании и США. Также белорусские методики внедрены и востребованы в Японии, Иране. Это касается в первую очередь реконструктивной хирургии детского тазобедренного сустава.

«Взаимодействуем со странами СНГ, — отмечает директор РНПЦ травматологии и ортопедии Михаил Герасименко. — Достаточно большое количество коллег приезжает на обучение из стран Средней Азии. Они у нас осваивают новые технологии, которые разрабатываем в детской ортопедии, эндопротезировании, спинальной хирургии».

С российскими коллегами специалисты центра активно работают как в рамках программ Союзного государства, так и на основе личных профессиональных контактов. Налажено плодотворное сотрудничество с травматологами-ортопедами из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Ростова и многих других российских городов, научно-исследовательских институтов.

«РНПЦ травматологии и ортопедии обладает кадрами, материально-техническими ресурсами, оборудованием, позволяющим выполнять все виды хирургических вмешательств на опорно-двигательном аппарате, которые проводятся в мире, — обратил внимание на возможности центра Михаил Герасименко. — Более того, многие виды операций предложили именно наши специалисты».

Научные разработки центра максимально практико-ориентированные. В результате достигнуто 100-процентное импортозамещение металлоконструкций для хирургии позвоночника. Около 40% металлоконструкций, которые используются при переломах длинных костей конечностей, созданы вследствие научных программ центра и производятся в Беларуси.