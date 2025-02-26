В России исследуют восемь новых лекарств от рака и болезней сосудов

В России проведут клинические исследования восьми оригинальных препаратов от рака и болезней сосудов, а также протестируют 12 оригинальных медицинских изделий, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на расширенном заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

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Она уточнила, что все исследования запланированы в рамках национального проекта "Новые технологии сбережения здоровья".

«‎Впервые в рамках этого проекта мы создаем современные клинические базы для исследования новых лекарственных препаратов и медицинских изделий. Сейчас мы отбирает эти базы», — сказала вице-премьер.

Голикова также обратила внимание, что планируется отработка новых технологий в лечении пациентов, в том числе при нейродегенеративных заболеваниях и когнитивных нарушениях, болезнях костно-мышечной, сердечно-сосудистой и нервной систем. Ожидается внедрение в практику трех новых технологий биопечати, пяти новых технологий, направленных на активное долголетие и предупреждение старения, семи биомедицинских клеточных продуктов и продуктов тканевой инженерии в рамках дегенеративной биомедицины для лечения последствий травм крупных суставов, спинного и головного мозга и бесплодия у мужчин.