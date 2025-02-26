Ученые нашли безопасный способ лечения тромбоза сосудов мозга

Команда ученых показала, что новые антикоагулянты для разжижения крови в форме таблеток (direct oral anticoagulants, DOACs) так же безопасны и эффективны для лечения тромбоза венозных синусов, как и традиционные непрямые антикоагулянты — антагонисты K (VKAs). При применении новых лекарств нет необходимости проходить регулярные медицинские осмотры, что облегчает жизнь пациентам. В этом исследовании участвовали 619 пациентов из 23 стран. Результаты показали, что риск серьезных осложнений был одинаковым как у тех, кто принимал новые лекарства, так и у тех, кто использовал старые. Это поможет облегчить лечение тромбоза синусов, который является редким, но серьезным заболеванием. Работа опубликована в журнале The Lancet Neurology.

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Тромбоз венозных синусов головного мозга — это серьезное заболевание, при котором в венах, отвечающих за отток крови из мозга, образуются сгустки крови (тромбы). Это может произойти из-за инфекций, травм или других заболеваний. Основные симптомы включают сильные головные боли, отеки и покраснение глаз, а также нарушения зрения. Состояние опасно тем, что может привести к повреждению мозга и даже к инсульту. Традиционно для лечения используются антикоагулянты — препараты, разжижающие кровь, которые помогают предотвратить образование новых тромбов и улучшают кровообращение в мозге. Однако для определения нужной дозы препарата пациенту необходимо регулярно проходить обследование.

Ученые исследовали эффективность и безопасность новых антикоагулянтов прямого действия (DOACs) по сравнению с традиционными препаратами для разжижения крови на основе антагонистов витамина K (VKAs) для лечения тромбоза венозных синусов головного мозга. В исследовании приняли участие 619 пациентов из 23 стран на пяти континентах. Из них 65% пациентов получали DOAC, а 35% — VKA. Данные о пациентах собирались в течение шести месяцев после диагностики тромбоза синусов, что позволило исследователям оценить как эффективность лечения, так и его безопасность.

Для оценки безопасности лечения исследователи сосредоточились на частоте серьезных побочных эффектов, таких как крупные кровотечения и новые тромбы. Результаты показали, что в обеих группах — как у пациентов, принимающих DOAC, так и у тех, кто принимал VKA — 3% пациентов столкнулись с новыми тромбозами или крупными кровотечениями в течение шести месяцев после начала лечения. Это указывает на то, что между DOAC и VKA нет значительных различий в эффективности и безопасности.

Исследование также показало, что использование DOACs может значительно улучшить качество жизни пациентов благодаря тому, что регулярный мониторинг не требуется.