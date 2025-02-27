Созданы РНК-наночастицы, защищающие здоровые клетки от радиотерапии

Международный коллектив биохимиков разработал РНК-наночастицы, заставляющие здоровые клетки организма млекопитающих вырабатывать один из белков тихоходок, чрезвычайно стойких к действию радиации беспозвоночных. Это позволит снизить негативное воздействие радиотерапии рака на здоровые ткани тела, сообщила пресс-служба Массачусетского технологического института (MIT).

"Одним из главных плюсов нашего подхода является то, что мы используем в качестве начинки для наночастиц молекулы РНК. В отличие от аналогичных по структуре цепочек ДНК, они лишь временно заставляют клетки вырабатывать белок тихоходок, а не встраиваются в структуру их генома, что может быть значительно более опасным", - пояснил научный сотрудник медшколы Гарвардского университета (США) Амея Киртан, чьи слова приводит пресс-служба MIT.

Как объясняют исследователи, так называемые тихоходки представляют собой один из самых древних видов беспозвоночных существ на Земле, чей облик практически не менялся со времен кембрийского периода (550 млн лет назад). Эти существа способны пережить путешествие в космос и могут переносить огромные дозы радиации благодаря наличию у них нескольких белков, защищающих геном от повреждений и способствующих пересборке молекул ДНК.

Ученые давно пытаются воспользоваться этими "суперспособностями" тихоходок для разработки различных терапий и препаратов, защищающих клетки человека от радиации. Ученые предположили, что максимального эффекта от подобной защитной терапии можно достигнуть, если вводить в организм пациентов не молекулы белков тихоходок, а полимерно-жировые наночастицы, содержащие в себе РНК-молекулы, кодирующие один из таких пептидов.

Руководствуясь подобными соображениями, исследователи разработали несколько типов наночастиц с РНК-инструкциями по сборке белка тихоходок Dsup и адаптировали их для проникновения в клетки кишечника и ротовой полости млекопитающих. И тот, и другой орган особенно сильно страдают от побочных эффектов радиотерапии, что вынуждает ученых искать способы защиты их клеток от действия радиации.

Работу этих наночастиц ученые проверили в опытах на мышах, в чей организм они вводили наноструктуры перед началом радиотерапии. Эти опыты показали, что носители молекул РНК активно проникали в клетки кишечника и ротовой полости и заставляли их вырабатывать белок Dsup, что на 50% снизило число потенциально фатальных двойных разрывов ДНК, связанных с действием ионизирующего излучения. В будущем, как надеются исследователи, новые версии их наночастиц помогут защитить пациентов от побочных эффектов радиотерапии.