В России создали искусственную кожу с микробиотой

Ученые Сеченовского университета создали искусственную кожу с населяющими ее микробами для изучения влияния и эффективности лекарственных препаратов, об этом «Газете.Ru» в Сеченовском Университете.

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При изучении влияния тех или иных препаратов на кожу используются искусственные модели, которые зачастую не учитывают микробиом. Однако населяющие кожу бактерии способны влиять на эффективность лекарств, поэтому списывать их со счетов нельзя.

Ряд ученых уже предпринимал попытки создать модели кожи с микробиомом, однако в исследовательскую практику пока что ни одна из них не внедрена. Специалисты Сеченовского Университета уже разработали прототип «кожи-на-чипе», заселенной характерными для микробиома бактериями. Сейчас ученые проверяют реакцию модели на уже изученные лекарственные средства, чтобы убедиться, что она действительно ведет себя, как настоящая кожа. После этого можно будет перейти к испытаниям и других препаратов.

«Микробиом — это не просто дополнительный компонент, а ключевой элемент для моделирования физиологических процессов кожи. Существующие модели не позволяют в полной мере изучать заболевания кожи и тестировать лекарственные средства, ряд из которых направлен в том числе на восстановление баланса микробиома. Мы стремимся к созданию полноценных моделей кожи, которые можно будет использовать как в фундаментальных исследованиях, так и в клинической практике», — рассказал «Газете.Ru» научный руководитель Научно-технологического парка биомедицины Сеченовского Университета Петр Тимашев.

Результаты дальнейшей работы пригодятся в том числе для создания биоэквивалентов кожи для лечения ожогов, язв и других обширных повреждений. Микробиом играет важную роль в регенерации тканей, и его использование в тканеинженерных имплантах существенно улучшит восстановление после операции.