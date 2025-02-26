Ученые предупредили о вреде черного пластика

Недавние исследования выявили серьезную проблему в сфере производства черного пластика: в 85% проверенных образцов были обнаружены опасные антипирены. Эти вещества широко используются в кухонных принадлежностях, детских игрушках и одноразовых контейнерах для еды.

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Анализ, проведенный организацией Toxic-Free Future совместно с нидерландскими учеными, показал, что производители часто используют переработанный пластик из электроотходов. Для снижения риска возгорания в материал добавляются специальные вещества, включая бромированные антипирены, которые стали активно применяться с 1970-х годов.

В составе пластика были обнаружены различные антипирены: гидроокислы алюминия и магния, фосфор и борная кислота. Хотя большинство этих веществ считаются безопасными, при производстве кухонной посуды необходимо соблюдать строгие стандарты качества. По словам кандидата химических наук Полины Тюбаевой, производители обязаны проводить исследования, чтобы исключить возможность попадания добавок в пищу.

Несмотря на то, что в России давно запрещено использование таких добавок в изделиях, контактирующих с пищей, исследования 2022 года выявили наличие антипиренов во всех 73 проверенных образцах из России, Китая и Индонезии.

Специалисты рекомендуют при покупке пластиковых товаров для кухни обращать внимание на наличие сертификатов и маркировки "ростест". Наличие этих знаков соответствия гарантирует, что продукция прошла контроль качества и безопасна для использования в приготовлении пищи.