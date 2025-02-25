Ученые выяснили, как мобильный интернет влияет на человека

Ученые из Оксфорда провели необычный эксперимент. Они заблокировали мобильный интернет на смартфонах добровольцев.

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Ученые отметили, что это практически превратило смартфон в обычную «звонилку», но при этом, доступ в Интернет остался на других устройствах.

Более ранние исследования продемонстрировали, что даже простое присутствие смартфонов рядом на столе создает помехи личному общению, так как люди все время отвлекаются на приходящие сообщения. У многих теряется из-за этого концентрация на работе. В связи с постоянным онлайном возникает повышенная тревожность, раздражительность и серьезное снижение когнитивных функций.

Половина из 467 участников испытаний не выдержала и покинула эксперимент еще до его начала. То есть программа блокировки была установлена, но не включена. Четверть сошла по пути, и только 119 человек дошли до конца, выдержав 14 дней без мобильного интернета.

После изучения отчетов испытуемых 119 человек, ученые отметили значительные улучшения. Участники эксперимента стали более счастливыми и удовлетворенными своей жизнью; стали чувствовать себя спокойнее, как во время приема антидепрессантов; повысилась концентрация внимания, так как мозг стал работать словно помолодел; сон улучшился.

«Панические атаки, тревожность, навязчивые мысли, день пролетает за секунду – все это последствия зависимости от гаджетов. Ведь по сути в телефоне у нас вся жизнь – информация, где поесть, как передвигаться; работа, контакты, банковские карты. Для многих потеря телефона сродни потери ориентации в жизни, вызывает настоящую панику», - сообщила психолог Гузель Маринина.

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