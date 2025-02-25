В России научились получать клетки для восстановления роговицы глаза

Клетки для восстановления прозрачности роговицы глаза после травм получили в Новосибирске. Эксперименты на лабораторных животных показали, что за восемь недель происходит полное выздоровление, сообщила в пресс-центре ТАСС руководитель лаборатории клеточных технологий Научно-исследовательского института клинической и экспериментальной лимфологии Ольга Повещенко.

"Мы разработали методику, когда мы выделяем эти клетки, мы их в специальных условиях внешнеклеточного окружения наращиваем, чтобы их хватило для трансплантации. И потом эти клетки путем направленных стимулов мы дифференцировали в кератоциты - это те клетки, которые изначально в нормальной роговице и находятся", - сказала она.

Во время лазерной коррекции зрения медики удаляют участки роговицы. Они называются лентикулы и обычно утилизируются. Исследователи из Новосибирска смогли использовать эти фрагменты для создания из них кератоцитов - клеток, которые поддерживают прозрачность роговицы.

Эффективность полученных клеток ученые провели на экспериментальных животных - лабораторных мышах. Всего в эксперименте участвовали 64 особи, которым вводили по два вида клеток. Наблюдение шло в течение восьми недель.

"Те мыши, которые получили инъекцию кератоцитов, восстановили полностью не только толщину роговицы, которая была увеличена при травме, но и прозрачность", - пояснила исследовательница.

Повещенко добавила, что клетки позволяют избежать развития такого процесса как фиброз, когда при восстановлении роговицы на месте травмы происходит утолщение, что может привести к слепоте. В планах ученых проведение экспериментальной работы по моделированию фиброза, лечение клетками и дальнейшие наблюдения. Исследование проводилось совместно с новосибирским филиалом межотраслевого научно-технологического комплекса "Микрохирургия глаза" им. С. Н. Федорова" Минздрава России.