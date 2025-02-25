Токсин бактерии превратили в точечное средство для уничтожения опухолей

Исследователи из США разработали новую форму избирательной иммунотерапии рака, построенную на базе антител к опухолевым клеткам, к которым исследователи присоединили молекулы токсина, вырабатываемого патогенными бактериями-листериями. Их комбинация привлекает внимание иммунитета и заставляет его клетки активнее уничтожать опухоль, сообщила пресс-служба Университета штата Техас (UT).

"Существующие комбинации антител и лекарств способны уничтожать опухолевые клетки, но они часто не доводят этот процесс до логического конца, что ведет к повторному появлению рака и к росту его стойкости к терапии. Наш новый подход позволяет нацелить на борьбу с опухолью иммунитет пациента, что не только ослабляет побочные эффекты, но и заставляет наш организм уничтожать все скопления опухолевых клеток", - пояснил доцент UT Цзян Вэнь, чьи слова приводит пресс-служба университета.

Разработанная Цзян Вэнем и учеными вариация иммунотерапии рака построена на базе антител, способных присоединяться к опухолевым клеткам, вырабатывающим большое количество молекул белка CD47. Они защищают раковые клетки от атак иммунных клеток-макрофагов, благодаря чему блокировка выработки этого пептида или предотвращение его считывания иммунными клетками делает опухоль уязвимой для атак макрофагов.

Молекулярные биологи предположили, что эффективность подобной иммунотерапии рака можно значительно повысить, если присоединить к антителу молекулу листериолизина - бактериального токсина, вырабатываемого бактериями вида Listeria monocytogenes. Данное вещество разрушает клеточные мембраны и заставляет содержимое клеток "вытечь" наружу, что обычно приводит к их гибели.

Цзян Вэнь и ученые присоединили молекулы листориолизина к антителам таким образом, что данный токсин активировался уже после того, как макрофаг начинал поглощать опухолевую клетку. Это приводит к высвобождению большого числа онкогенов в форме молекул белков и фрагментов ДНК, что способствует более активной выработке иммунной реакции на атакуемое новообразование.

Работу этой формы иммунотерапии ученые проверили в опытах на мышах, в чей организм ученые ввели культуры клеток рака кожи и груди. Последующие наблюдения показали, что комбинация из антител к CD47 и токсина бактерий значительно эффективнее подавляла рост данных опухолей, чем антитела без данной модификации или другие формы иммунотерапии. При этом иммунная реакция на раковые клетки сохранялась у мышей на протяжении более двух месяцев, что говорит о развитии долговременной защиты от опухолей, подытожили Цзян Вэнь и ученые.