Ученые выяснили, какие сигареты опаснее

BMJ: электронные сигареты повышают риск развития трех типов опасных состояний
Ученые из Университета Манчестер Метрополитен установили, что лица, использующие электронные сигареты вместо обычных, потребляют больше никотина. Это подвергает их высокому риску развития деменции, полиорганной недостаточности и сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты исследования опубликованы в BMJ (British Medical Journal).
По словам ведущего автора Максима Бойдена, главная опасность вейпов заключается в том, что люди чрезмерно увлекаются процессом курения. Ученый отметил, что выкуривание традиционной сигареты оставляет после себя чувство завершенности процесса, в то время как использование вейпов позволяет продолжать процесс в любой обстановке, вынуждая людей постоянно потреблять никотин.
Исследование показало, что у вейперов наблюдаются серьезные изменения в состоянии сосудистой системы, схожие с теми, что обнаруживаются у курильщиков. Эти нарушения могут привести к ухудшению кровоснабжения мозга и развитию когнитивных расстройств, включая деменцию.
Одной из основных причин вреда, связанного с вейпингом, являются химические соединения, содержащиеся в жидкостях для парения — никотин, металлы и пропиленгликоль. Они запускают воспалительные процессы и окислительный стресс, способствуя развитию недостаточности органов, разрушению артериальных стенок и повышению риска сердечно-сосудистых заболеваний.