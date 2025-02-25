Ученые выяснили, какие сигареты опаснее

Ученые из Университета Манчестер Метрополитен установили, что лица, использующие электронные сигареты вместо обычных, потребляют больше никотина. Это подвергает их высокому риску развития деменции, полиорганной недостаточности и сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты исследования опубликованы в BMJ (British Medical Journal).

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По словам ведущего автора Максима Бойдена, главная опасность вейпов заключается в том, что люди чрезмерно увлекаются процессом курения. Ученый отметил, что выкуривание традиционной сигареты оставляет после себя чувство завершенности процесса, в то время как использование вейпов позволяет продолжать процесс в любой обстановке, вынуждая людей постоянно потреблять никотин.

Исследование показало, что у вейперов наблюдаются серьезные изменения в состоянии сосудистой системы, схожие с теми, что обнаруживаются у курильщиков. Эти нарушения могут привести к ухудшению кровоснабжения мозга и развитию когнитивных расстройств, включая деменцию.

Одной из основных причин вреда, связанного с вейпингом, являются химические соединения, содержащиеся в жидкостях для парения — никотин, металлы и пропиленгликоль. Они запускают воспалительные процессы и окислительный стресс, способствуя развитию недостаточности органов, разрушению артериальных стенок и повышению риска сердечно-сосудистых заболеваний.