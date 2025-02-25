Найдены различия в генах, указывающие на развитие глаукомы

Риск развития глаукомы может быть обусловлен генетически. Ученые нашли различия в генах, указывающие на повышенную выработку биологически активных молекул, которые вызывают воспаление, сообщил в пресс-центре ТАСС заведующий научным отделом Новосибирского филиала МНТК "Микрохирургия глаза" им. акад. С. Н. Федорова Минздрава России доктор медицинских наук Александр Трунов.

Глаукома представляет одну из форм атрофии зрительного нерва, которая возникает в результате периодического или постоянного повышения внутриглазного давления. Это постепенно приводит к ухудшению зрения и развитию слепоты, если с развитием глаукомы активно не бороться.

"Если мы говорим о любом воспалении в органе зрения, то мы должны понимать, что ответственность несут некие биологически активные молекулы, такие как цитокины, матричные протеиназы, но есть ли возможность прогнозировать нам развитие этого процесса в зависимости от исходных уровней этих биологически активных молекул? Нет ли при глаукоме или при диабетической ретинопатии особенностей продукции этих биологически активных молекул? Первые наши исследования, связанные с полиморфизмом генов, отвечающих за продукцию цитокинов, показали, что у пациентов с глаукомой они отличаются", - сказал Трунов.

Он добавил, что сейчас ученые ведут многоцентровое масштабное исследование, которое охватит около 1 тыс. пациентов. Для исследования у них берется кровь, которая анализируется методом ПЦР. По словам Трунова, результаты такого исследования позволят иначе формировать группы риска пациентов по глаукоме и сформировать методику для помощи пациентам, у которых есть маркеры развития глаукомы.