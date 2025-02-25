Найдены различия в генах, указывающие на развитие глаукомы

Риск развития глаукомы может быть обусловлен генетически. Ученые нашли различия в генах, указывающие на повышенную выработку биологически активных молекул, которые вызывают воспаление, сообщил в пресс-центре ТАСС заведующий научным отделом Новосибирского филиала МНТК "Микрохирургия глаза" им. акад. С. Н. Федорова Минздрава России доктор медицинских наук Александр Трунов.

Найдены различия в генах, указывающие на развитие глаукомы
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Глаукома представляет одну из форм атрофии зрительного нерва, которая возникает в результате периодического или постоянного повышения внутриглазного давления. Это постепенно приводит к ухудшению зрения и развитию слепоты, если с развитием глаукомы активно не бороться.

"Если мы говорим о любом воспалении в органе зрения, то мы должны понимать, что ответственность несут некие биологически активные молекулы, такие как цитокины, матричные протеиназы, но есть ли возможность прогнозировать нам развитие этого процесса в зависимости от исходных уровней этих биологически активных молекул? Нет ли при глаукоме или при диабетической ретинопатии особенностей продукции этих биологически активных молекул? Первые наши исследования, связанные с полиморфизмом генов, отвечающих за продукцию цитокинов, показали, что у пациентов с глаукомой они отличаются", - сказал Трунов.

Он добавил, что сейчас ученые ведут многоцентровое масштабное исследование, которое охватит около 1 тыс. пациентов. Для исследования у них берется кровь, которая анализируется методом ПЦР. По словам Трунова, результаты такого исследования позволят иначе формировать группы риска пациентов по глаукоме и сформировать методику для помощи пациентам, у которых есть маркеры развития глаукомы.

"Если у человека в 20 лет будут выявлены определенные полиморфизмы генов, продуцирующих цитокины, мы можем говорить о том, что ему не нужно ждать до 40 лет. Можно начать наблюдение с 20 лет, мы не пропустим начальную стадию глаукомы, где больше шансов сохранить пациенту зрение в течение длительного времени", - сказал ученый.
Наука
Александр Трунов
Минздрав РФ