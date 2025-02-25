В России научили ИИ выявлять рак мозга на ранней стадии по МРТ
Ученые СПбГЭТУ «ЛЭТИ» совместно со специалистами из Индии создали алгоритм для ИИ, который позволяет эффективно выявлять одну из агрессивных форм опухоли мозга на ранней стадии по МРТ-снимкам. Об этом «Газете.Ru» рассказали в ЛЭТИ.
Сегодня такое злокачественное новообразование головного мозга, как глиобластома, составляет более 50% всех первичных опухолей центральной нервной системы и характеризуется низкой выживаемостью пациентов. Данное заболевание опасно по той причине, что на ранних стадиях развития опухоль может не проявлять характерные признаки или быть слишком малой, из-за чего не всегда удается ее выявить вовремя.
Для диагностики данной формы опухоли головного мозга используется магнитно-резонансная томография (МРТ), которая обеспечивает лучшую видимость структур мягких тканей. Ряд дополнительных знаний (определение размеров и объема опухоли, анализ структуры, мониторинг изменений и т.п.), которые могут значительно улучшить диагностику и лечение пациентов, предоставляет сегментация опухоли головного мозга на МРТ-изображениях. Однако ручная сегментация требует больших временных и трудозатрат лабораторного персонала (около 60 минут на одно изображение).
Обработку медицинских изображений значительно позволяет ускорить подход, основанный на машинном обучении.
«Для использования данного метода достаточно загрузить МРТ-изображение в модель, на выходе которой формируется трехмерное сегментирование опухоли головного мозга. Таким образом, в перспективе метод может служить системой поддержки принятия врачебных решений, помогая извлекать дополнительную информацию из МРТ-изображения. В будущем мы планируем повысить точность предсказания моделей, применяя различные методы предварительной обработки изображений при их обучении», – рассказала «Газете.Ru» инженер информационно-методического центра факультета компьютерных технологий и информатики (ИМЦ ФКТИ) СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Дария Валенкова.